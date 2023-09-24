اشتري شهادة بـ5000 دولار من البنك الأهلي واحصل على أرباح شهرية
كتب:
محمد سيف
08:15 م | الأحد 24 سبتمبر 2023
شهادة بالدولار
طرح البنك الأهلي المصري، العديد من شهادات الادخار بالعملة الصعبة ومن بينها «الأهلي فوراً» بالدولار، بفائدة 9% سنويًا، ومدة هذه الشهادة 3 سنوات، أي بفائدة 27%، وقيمة الحد الأدنى لهذه الشهادة «الأهلي فورًا» 1000 دولار، ويتم احتساب الأرباح في اليوم التالي لشراء الشهادة.
ففي حالة شراء شهادة الأهلي فورًا بقيمة 5 آلاف دولار، فإن عائد الربح السنوي سيكون 1350 دولارًا، وبالتالي يكون هامش الربح الشهري 112 دولاراً، أي ما يعادل 3 آلاف و500 جنيه شهرياً.
مزايا شهادة الأهلي فورًا بالدولار
- تجدد تلقائياً في تاريخ استحقاقها وفقا والسعر المعلن ما لم يتم التوقف عن إصدار المنتج.
- لا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية إلا لصالح البنك الأهلي المصري.
- يصرف العائد مقدما بالكامل عن مدة الشهادة بالجنيه المصري، ويتم إضافة عائد الشهادة يوم العمل التالي بالمعادل بالجم بسعر الصرف في تاريخ اصدار الشهادة.
- احتساب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
كيفية شراء شهادة الأهلي فورا بالدولار؟
- يمكن الشراء من خلال: موقع البنك- الإنترنت البنكي- خدمة الأهلي فون
- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر.
- المدة 3 سنوات سعر العائد 27% من قيمة الشهادة.
- %9 سنوي (يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري).
يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك.
- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة.
- الحد الأدنى للشراء 1000 دولار أمريكي.