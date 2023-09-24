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اشتري شهادة بـ5000 دولار من البنك الأهلي واحصل على أرباح شهرية

كتب:

محمد سيف
08:15 م | الأحد 24 سبتمبر 2023
شهادة بالدولار

شهادة بالدولار

طرح البنك الأهلي المصري، العديد من شهادات الادخار بالعملة الصعبة ومن بينها «الأهلي فوراً» بالدولار، بفائدة 9% سنويًا، ومدة هذه الشهادة 3 سنوات، أي بفائدة 27%، وقيمة الحد الأدنى لهذه الشهادة «الأهلي فورًا» 1000 دولار، ويتم احتساب الأرباح في اليوم التالي لشراء الشهادة.

ففي حالة شراء شهادة الأهلي فورًا بقيمة 5 آلاف دولار، فإن عائد الربح السنوي سيكون 1350 دولارًا، وبالتالي يكون هامش الربح الشهري 112 دولاراً، أي ما يعادل 3 آلاف و500 جنيه شهرياً.

مزايا شهادة الأهلي فورًا بالدولار

- تجدد تلقائياً في تاريخ استحقاقها وفقا والسعر المعلن ما لم يتم التوقف عن إصدار المنتج.

- لا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية إلا لصالح البنك الأهلي المصري.

- يصرف العائد مقدما بالكامل عن مدة الشهادة بالجنيه المصري، ويتم إضافة عائد الشهادة يوم العمل التالي بالمعادل بالجم بسعر الصرف في تاريخ اصدار الشهادة.

- احتساب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

كيفية شراء شهادة الأهلي فورا بالدولار؟

- يمكن الشراء من خلال: موقع البنك- الإنترنت البنكي- خدمة الأهلي فون

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر.

- المدة 3 سنوات سعر العائد 27% من قيمة الشهادة.

- %9 سنوي (يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري).

يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة.

- الحد الأدنى للشراء 1000 دولار أمريكي.

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