سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم السبت.. استقرار ملحوظ

استقر سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم السبت على الأسعار التي أعلنت في نهاية تعاملات البنوك المصرية يوم الخميس الماضي، وذلك وفقا لما أعلن اليوم عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وأوضح الموقع أن سعر الدولار يسجل في ختام تعاملات اليوم السبت داخل البنك المركزي المصري 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبالنسبة لسعر الدولار اليوم السبت في مصرف أبوظبي الإسلامي بيلغ 30.95 جنيه للبيع و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

فيما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وبالنسبة لسعر الدولار داخل بنك قناة السويس وصل إلى 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.