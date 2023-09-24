يسجل سعر الدولار اليوم الأحد 24-9-2023 في البنوك المصرية، استقراراً مستمر منذ بداية شهر سبتمبر الجاري في ظل أن هناك توقعات باستمرار استقرار سعر الدولار حتي نهاية الشهر الجاري وذلك بحسب ما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار اليوم الأحد 24-9-2023 في البنوك المصرية والتي جاءت كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- يبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه بيعًا.

سعر الدولار في بنك مصر

- يسجل سعر الدولار اليوم الأحد في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

- ووصل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه شراء و30.95 جنيه بيعاً.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- كما يبلغ سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك قناة السويس 30.85 جنيه شراء و30.95 جنيه بيعاً.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- وعن سعر الدولار اليوم الأحد في بنك القاهرة يسجل 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.