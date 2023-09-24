خطة شاملة لتطوير منظومة النقل النهري وتكريك المجرى الملاحي

أكد وزير النقل، أنه بجانب الخطوات المتخذة لتنمية النقل السككي والبحري والبري في مصر، تستهدف الدولة عودة الاهتمام بتنمية خدمات قطاع النقل النهري، ليحقق التكامل مع كافة وسائل النقل، لما يحمله من فرص تنموية كبرى خاصة في مجال التنمية السياحية.

هيئة النقل النهري

وأضاف وزير النقل في تصريحات لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه تم إعادة تشكيل هيئة النقل النهري، ومنظومة النقل بأكملها في مصر، موضحاً أنها كانت بها أجزاء تتبع أكثر من جهة مثل وزارة الموارد المائية والري، والمحافظات ووزارة النقل ووزارة السياحة والآثار.

وأكد وزير النقل، أنه تم تجميع المنظومة تحت إشراف وزارة النقل، مُمثلة في هيئة النقل النهري، وضمت الهيئة كل المكاتب التي تُصدر التراخيص والتفتش على المراكب الآلية وغير الآلية لتنظيم النقل النهري.

الممرات الملاحية في نهر النيل

وأوضح الوزير، أنه يجري تطوير وتعميق الممرات الملاحية وعمل مواني وأرصفة على نهر النيل في كل المحافظات، وبالمناطق الزراعية والصناعية وصوامع الغلال، كما تم عمل منظومة للسيطرة على كل العائمات في نهر النيل للمراقبة الفنية والأمنية لتفادي أي مشكلات.