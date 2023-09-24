طارق الشيخ يطرح أغنية «الحساب برجولة» (فيديو)

طرح الفنان طارق الشيخ، أغنية جديدة تحمل اسم «الحساب برجولة»، مساء اليوم الأحد، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بالتزامن مع نهاية موسم صيف 2023.

كلمات أغنية «الحساب برجولة»

أغنية «الحساب برجولة» للفنان طارق الشيخ من كلمات أبو مالك، وألحان ليل المحمدي، وتوزيع بلوكة المزيكاتي، وتقول كلمات الأغنية:

ومين حب وما عاشي جراح

ومين في الدنيا متعلمش

ساعات الوحده تبقي براح

في وقت اللمه فيه ما تفدش

ياعرق الهم جدرك فين

وجاي منين انا معرفشي

اخاف احكي واقول وجعي

لناس بتخون ومبترحمش

ياذاتي يانفسي يا كياني

بعاتب فيكوا من غلبي

وكان من المُقرر طرح أغنية «الحساب برجولة»، منتصف شهر أغسطس الماضي، إلا أنه تقرر تأجيلها، حدادًا على وفاة والدة الفنان أحمد شيبة، وقال وقتها: «أعتذر لجمهوري على تأجيل أغنية الحساب برجولة، بالوقت الحالي نظرًا لظروف العزاء.. وأرجوا الدعاء لها بالرحمة».