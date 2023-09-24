أسامة ربيع: قرار بناء قناة السويس الجديدة صعب وعوَّضنا تكلفتها بعد 6 أشهر

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن قرار بناء القناة الجديدة صعب، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يتوانَ في اتخاذ هذا القرار وبناء القناة الجديدة، بعدما ناقشه جيدا واقتنع بجدواه.

الجدول الزمني للقناة الجديدة

وأضاف ربيع، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الجدول الزمني لبناء القناة الجديدة كان 3 سنوات، إلا أن الرئيس السيسي، أمر بالانتهاء منه خلال سنة واحدة، مبينا أن تكلفة بناء القناة الجديدة جرى تعويضها بعد 6 أشهر فقط.

صعوبة المشروع

وشدد رئيس هيئة قناة السويس على أن صعوبة المشروع كانت تكمن في الأرض الجبلية وعمليات الحفر، موضحا أن القرار كان صعبا وتم إنجاز المشروع بأيادٍ مصرية.

ورد رئيس هيئة قناة السويس على أنباء الممر الاقتصادي الدولي الجديد، مؤكدا أنه من الصعب أن يكون هناك بدائل لقناة السويس وهو ما تم في حادث السفينة إيفر جيفن ووجود سفن عالقة لم تتحرك.