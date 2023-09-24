عقوبة تغيب الطلاب عن الدراسة في الدول العربية.. الحبس والغرامة والرسوب

تؤكد وزارات التعليم والمؤسسات التعليمية، أهمية حضور الطلاب للمدرسة للتحصيل الدراسي، لذلك توضع العديد من العقوبات التي قد يتعرض لها أولياء الأمور في حالة تغيب الطالب عن الدراسة دون عذر، تصل إلى الغرامة والحبس والتحويل إلى النيابة العامة.

وفيما يلي تعرض «الوطن» فيما يلي، عقوبة تغيب الطلاب عن الدراسة دون عذر وفق الوزارات التعليمية في الدول العربية والتي جاءت على النحو التالي:

عقوبة تغيب الطلاب عن المدارس في مصر

وينص قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والتي تنص على أنه في حالة تغيب الطالب عن الحضور بدون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة ومنفصلة فأنه يتم إنذار ولي الأمر، ويعاقب بغرامة مقدارها 10 جنيهات والد الطفل أو ولي الأمر، ومع تكرار المخالفة يتم تغليظ العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور للمدرسة.

غرامة 100 دينار عقوبة التغيب عن الدراسة

وفي البحرين، تنص المادة رقم 8 من قانون التعليم رقم 27 لسنة 2005، بمعاقبة والد الطفل أو صاحب الولاية، بـ100 دينار غرامة في حال تخلف الطفل عن الالتحاق بالتعليم أو انقطاعه عن الحضور إلى المدرسة لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة خلال العام الدراسي دون عذر مقبول.

في السعودية السجن عقوبة تغيب الطالب عن الدراسة

أما وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، فأنها أقرت عقوبة غياب الطالب 20 يومًا عن الدراسة دون عذر، فأنه سيؤدي إلى تحويل ولي الأمر إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معه بموجب نظام حماية الطفل.

بعدها ستقوم النيابة بإحالة ملف التحقيق والادعاء كاملا للمحكمة الجزائية، إذ يحق للقاضي أن يصدر حكما بتعزير وسجن ولي الأمر مدة مناسبة في حال ثبوت إهماله غياب الطالب.

في الإمارات الغياب دون مبرر يحول ملفات الطلاب إلى «حماية الطفل»

أما في دولة الإمارات العربية، فأن تغيب الطالب عن الدراسة دون مبرر لمدة 15 يوم، فيتم إحالة حالة الطفل إلى دائرة التعليم والمعرفة للمراجعة، وقد تتم إحالة الحالة إلى مركز حماية الطفل، أو السلطات المختصة للتصعيد القانوني.

اعتبار الطالب راسب في الكويت

في دولة الكويت، فأنه في حال غياب الطالب 15 يوم متصلة أو منفصلة طول العام الدراسي دون عذر مقبول سيتم فصلة من الدراسة.

ويصدر مجلس النظام في المدرسة، 3 إنذارات للطلاب خلال العام الدراسي، يكون الإنذار الأول بعد 5 أيام دون عذر مقبول، والثاني بعد 10 أيام، والإنذار الأخير بعد 15 يومًا، وإذا تجاوز غياب الطالب أكثر من هذا في العام الدراسي دون عذر مقبول يفصل من الدراسة، ويعتبر راسبا في صفة، ويتم احتساب هذا العام ضمن سنوات البقاء والرسوب في المرحلة الثانوية.