«حياة كريمة» تنظم احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة

أعلن المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة، احتفال مؤسسة حياة كريمة باليوم العالمي للغة الإشارة وذلك في إطار مبادرة «اتكلم هنسمعك»، وأقيم الحفل باستاد المنصورة الرياضي في محافظة الدقهلية.

3500 مواطن من ذوي الهمم يحضرون الفعالية

وحضر الفعالية أكثر من 3500 مواطن من ذوي الهمم، وشارك في الحفل ما يقرب من 30 جمعية، بالإضافة إلى توفير قافلة طبية، وعيادات الصحة النفسية، ومكتب التأهيل لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، واستقبال طلبات المساعدة الإنسانية من خلال Booth يحتوي على العديد من الأنشطة، كذلك معرض للمشغولات اليدوية للمدارس الفكرية، فضلا عن عروض فنية للطلاب بتلك المدارس، كما تم تنفيذ على هامش الحفل رسم على الوجوه للأطفال وبلياتشو لرسم البهجة على وجوه الأطفال.

دور مؤسسة حياة كريمة

وجرى تنظيم ذلك من قبل مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع محافظة الدقهلية والهلال الأحمر وجامعة المنصورة ووزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والمجلس الأعلى للثقافة وقصر ثقافة المنصورة ومؤسسة صناع الحياة والجمعيات الأهلية.

يأتي هذا انطلاقا من دور المؤسسة المجتمعي لتقديم كافة المبادرات الداعمة لذوي الهمم لتوفير الاحتياجات اللازمة لمساعدتهم على الحياة الكريمة والاندماج في المجتمع بشكل فعال، ما يساهم في تنمية الفرد والمجتمع.