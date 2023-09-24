«التحالف الوطني»: توزيع 7800 قطعة ملابس على 3000 مستفيد بالمحافظات

قالت ريهام محسن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنه في إطار خطة الحماية الاجتماعية، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الأسر الأولى بالرعاية، تأتي جهود التحالف الوطني للاهتمام بتعليم الأسر، من خلال إقامة معارض للكتب الدراسية، فضلا عن توزيع الشنط والأدوات المدرسية، إلى جانب توزيع الملابس المستعملة وغيرها من الجهود.

وأضافت ريهام محسن، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه تم توزيع 7800 قطعة ملابس إلى جانب الشنط والأدوات المدرسية على أكثر من 3000 مستفيد بجميع المحافظات خلال الفترة الماضية، مؤكدة أهمية توفير الكتب الخارجية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا بالمجان.

وأوضحت ريهام محسن، أن دور التحالف الوطني لا يقتصر على الجهود سالفة الذكر فقط، بل أيضا تأهيل الشباب لسوق العمل عن طريق تزويدهم بخبرات تعليمية ودورات مجانية، حول الحاسب الآلي واللغات والتنمية البشرية لتوفير مناخ ملائم للتعلم.

التعليم أولوية في مصر بكل الأحوال

وتابعت عضو التحالف، أن التعليم في مصر بكل الأحوال أولوية من الدرجة الأولى، كونه حجر أساس في تقدم الشعوب وحضارة أي دولة، مؤكدة أهمية تدريب المعلمين المتطوعين على التقنيات التعليمية الحديثة لمواكبة العصر.