«التحالف الوطني» يوزع مستلزمات المدارس على الفئات الأولى بالرعاية بالقاهرة والمنيا

قامت مؤسسة راعي مصر للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتوزيع مستلزمات المدارس «شنط - أدوات مدرسية»، على الأسر الأكثر احتياجا في منطقة عزبة النخل بمحافظة القاهرة وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد.

دعم الفئات الأولى بالرعاية

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي جرى وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية.

توزيع شنط وأدوات مدرسية على الأطفال

كما قامت المؤسسة بتوزيع شنط وأدوات مدرسية على الأطفال من الأسر الأولى بالرعاية في محافظة المنيا، وذلك ضمن مباردة «فرح قلبي» التي أطلقتها المؤسسة خلال الفترة الماضية.