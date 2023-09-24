مصر و«الآسيوي للاستثمار» الطريق نحو التعاون الدولي

تستضيف مصر، للمرة الأولى، اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بقارة أفريقيا، فى الفترة من 25 إلى 26 سبتمبر بشرم الشيخ، باعتبارها من الأعضاء الأوائل فى البنك، الذى يتخذ من الصين مقراً له، حيث تسعى مصر إلى تنويع علاقاتها بمؤسسات التمويل الدولية.

وينظر اليوم إلى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية باعتباره نهجاً تمويلياً ميسراً للتنمية، يقابل مؤسسات التمويل الدولية التقليدية التى يسيطر عليها الغرب، والتى يتهمها البعض بإغراق الدول النامية باشتراطات مجحفة مقابل الحصول على التمويل.

واستطاع البنك الآسيوى أن ينهى احتكار وهيمنة مؤسسات التمويل الغربى منذ تأسيسه فى عام 2014 ثم بداية نشاطه فى 2016، والتوسع بشكل كبير حتى أصبح حالياً يضم 106 أعضاء معتمدين من أنحاء العالم.

ويأتى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، كما يراه بعض الخبراء والمحللين الدوليين، باعتباره استجابة لحاجات التمويل العادل فى الدول كافة، خاصة النامية، وهو ما تناقشه «الوطن» فى هذا الملف مع الخبراء والمتخصصين للوقوف على كيفية التعاون البناء بين مصر والبنك، وتطوير هذا التعاون لخدمة أغراض التنمية المستدامة بشكل فاعل وحقيقى، ودون اشتراطات سياسية أو شبهة تدخلات.