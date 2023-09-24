محمد الباز: مصر لا تتوانى عن دعم أشقائها في أي محنة

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، إن سامح شكري وزير الخارجية قدم عرضا متكاملا لرؤية مصر في ملف حقوق الإنسان، التي يحصرها المتاجرون بها في نطاق حالات محددة.

وأضاف «الباز» خلال تقديم برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية النهار، أن الدولة تتحدث عن حقوق الإنسان بشكل أعم مثل تمكين المرأة، ومناهضة العنف ضدها، وتوفير تعليم جيد.

وتابع الإعلامي: «أولوياتنا في ملف حقوق الإنسان تختلف عن أولويات الغرب، مفهومنا مختلف، ومصر اشتغلت على ملف حقوق الإنسان ليس من أجل مخاطبة العالم، ولكن لأنها تؤمن بحقوق الإنسان».

مصر طول الوقت تدعم القضية الفلسطينية

ولفت إلى أن شكري، خلال كلمته أكد أيضًا الموقف المصري فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأن مصر طول الوقت تدعم القضية الفلسطينية مثل ما حدث في ليبيا، فمنظومة الدعم والخدمات التي قدمتها للأشقاء بليبيا بعد العاصفة دانيال من نقل مواد إغاثية بالطائرات، وإرسال الميسترال التي تحولت لمستشفى ميداني كبير، تؤكد أنه رغم كل المشكلات والأزمات مصر قادرة تشتغل وتقوم بدورها وتدعم أشقاءها.