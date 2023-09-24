متحدث «الصحة»: الزيارات الميدانية المفاجئة من أساليب إدارة الوزير

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الزيارات الميدانية غير المرتبة من أساليب الإدارة التي يتبعها الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة منذ توليه المنصب، وزيارته لمستشفى هليوبوليس اليوم، تعد رقم 21 ضمن الزيارات المفاجئة بخلاف نظيرتها المرتبة، مشيرا إلى أن الزيارات غير المرتبة، تعطي مصداقية في التعامل مع سير العمل، فضلا عن رصد الإيجابيات والمعوقات للتعامل معها، سواء في المستشفيات أو وحدات الرعاية الأساسية.

زيارة وزير الصحة لمستشفيين صباح اليوم بشكل مفاجئ

أضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، أن وزير الصحة زار مستشفيين يتبعان جهات إدارية مختلفة لكنهما بنفس المحافظة، وبالتالي لديهما نفس الظروف والمعوقات التي من الممكن أن تتواجد فيهما، فعلى سبيل المثال النقص العددي في الأطباء البشريين متواجد لديهما، ولكن الاختلاف بينهما يكمن في كيفية إدارة المسألة.

وأوضح أن وزير الصحة في أحدهما أثنى على الانتظام ومعدلات تردد المرضى ونسب الإشغال، سواء في الرعايات أو الأقسام الداخلية أو الحضانات، ووجه بمكافأة القائمين على المنظومة والعاملين بها، وعلى العكس تماما حدث بالمستشفى الآخر نظرا لتدهور الوضع به.

دورات تدربيبة لرفع كفاءة العاملين بوزارة الصحة

وتابع: «لا نتحدث على ماهو خارج قدرات الإدارات، لكن نتحدث عن آليات في التعامل وفق المعطيات الموجودة، ولدينا قطاع كبير في وزارة الصحة يعرف بقطاع التدريب»، مشيرا إلى أن قطاع التدريب مسؤول عن توفير الدورات التدربيبة لرفع كفاءة العاملين سواء على المستوى الإدراي أو الطبي، وهناك أكاديمية مخصصة للتدريب تعرف بـ«أكاديمية الأميرة فاطمة».

وأوضح أن هناك بروتوكولات تعاون موقعة بين وزارة الصحة والأكاديمية الوطنية للتدريب، فضلا عن بروتكولات مع هيئة الرقابة الإدارية فيما يتعلق بمكافحة الفساد ليس فقط المالي، بل أيضا المتعلق بالتقاعس عن العمل وغيره، مشيرا إلى أن التعليم والتدريب ورفع الكفاءة والتطوير المهني، جزء أساسي من منظومة إدارة الدكتور خالد عبدالغفار لوزارة الصحة والسكان.