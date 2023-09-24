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جورج وسوف يستعد لجولة غنائية للجاليات العربية في أمريكا

كتب:

ياسمين محمود
10:35 م | الأحد 24 سبتمبر 2023
جورج وسوف

جورج وسوف

أعلن الفنان جورج وسوف، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن جولاته الغنائية المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية للجاليات العربية هناك.

ونشر جورج وسوف البوستر الدعائي للحفلات، مشيرًا إلى إحيائه 3 حفلات غنائية الأولى يوم 28 الشهر الحالي والثانية يوم 4 نوفمير والأخيرة 5 نوفمبر في لوس أنجلوس.

حزن جورج وسوف

وعاش جورج وسوف مؤخرا حالة نفسية سيئة عقب وفاة ابنه وديع وكان أول حفل له في دبي، وحرص على رثاء نجله وديع الذي توفي في يناير الماضي أثناء خضوعه لعملية جراحية، وقال على المسرح: «حبيبي زي القمر وراح بلمح البصر».

وكانت آخر أغنيات جورج وسوف إهداءً لابنه وديع، وحملت اسم «نص عمري»، من كلمات خالد تاج الدين وألحان محمد يحيى.

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