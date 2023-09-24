محمود فوزي: مجلس أمناء الحوار الوطني يعبر عن كل الأطراف

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن تشكيل الحوار الوطني جاء بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إبريل 2022 لكل القوى السياسية الشبابية والحزبية لحوار سياسي لترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن مجلس الأمناء يتكون من 20 عضوا يمثلون جهات كثيرة للغاية ويجمع القوى المؤيدة للحكومة ونشاطها وأيضا القوى المعارضة والممثلة بشكل أساسي في الحركة المدنية، فالحوار يرحب بكل من يريد المشاركة.

وأضاف «فوزي»، خلال حواره لبرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، أن مجلس الأمناء ليس الحوار الوطني، ولكن كان يجب تشكيله بصورة متوازنة تعبر عن جميع الفئات؛ فالحوار يتمثل في المواطنين، مشيرا إلى أن كل المشاركين في الحوار لم يجسلوا مع بعضهم من قبل وكانوا يتخوفون من مسألة مدى جدية الدولة في موضوع إطلاق الحوار الوطني.

بناء الثقة بين الجالسين على مائدة مجلس الأمناء

وتابع أن المشاروات والمناقشات المقامة بالحوار الوطني فضلا عن التنظيم والتجهيز له إلى جانب تحديد القضايا كانت عوامل تبني الثقة بين الجالسين على مائدة مجلس الأمناء، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت إجراءات مختلفة لكي تؤكد للمواطنين أنها تبدأ صفحة جديدة مثل تفعيل لجنة العفو الرئاسي وقرارات الإفراج عن المحبوسين احتياطيا.