المستشار محمود فوزي: الإرادة السياسية متوفرة لتطبيق توصيات الحوار الوطني

كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن السبيل لتنفيذ التوصيات الأولية للحوار الوطني، وكيف يدعم الحوار الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الإرادة السياسية متوفرة لتطبيق التوصيات الصادرة

وقال فوزي، خلال لقائه الخاص ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية دي إم سي، مساء اليوم الأحد، إن الإرادة السياسية متوفرة لتطبيق التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني.

تعيين وزير للاقتصاد والتمويل ويتولى شؤون الاستثمار

وأضاف أن الحوار الوطني أوصى بالنظر في تعيين وزير للاقتصاد والتمويل ويتولى شؤون الاستثمار، مشيرًا إلى أن تخصيص وزارة للاقتصاد أمر ليس مستحدثاً، وأن مصر سبق وطبقت ذلك أكثر من مرة، موضحا أنه يحق لكل دولة تصميم حقائبها الوزارية وفقاً لاحتياجها وظروفها المجتمعية، مؤكدًا أن الحوار الوطني أوصى بخروج الهيئة العامة للثروة المعدنية من وزارة البترول وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.