رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: اتبعنا مبدأ الرد على المشككين بالفعل وليس بالنفي

تحدث المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن الانطباعات السلبية المتكونة لدى بعض المواطنين حول الحوار، قائلا إن البعض منذ عام 2011، اعتاد التشكيك في أي تصرف إيجابي أو إجراء سليم تقوم به الدولة، بسبب الأحداث الجسيمة والكثيرة المتعاقبة على البلد، وهذا سبب انتقادات للحوار الوطني، فالموضوع يبدأ بشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

السوشيال ميديا ليست مصدرا موثوقا لاستقاء المعلومات

أضاف «فوزي»، خلال حواره لبرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، أنه يجب على المواطنين إدارك مسألة أن السوشيال ميديا ليست مصدرا موثوقا لاستيقاء المعلومات في أغلب الحالات، فلا يوجد دولة توقف مؤسساتها للرد على شائعات السوشيال ميديا ونفيها، متابعا: «اتبعنا مبدأ الرد بالفعل وليس بالنفي في الحوار الوطني».

وتابع أن جلسات الحوار الوطني اعتمدت بشكل أساسي على مقترحات المواطنين التي قدمت، فضلا عن ترشيحات الجهات المشاركة بالحوار، سواء كانت أحزاب سياسية أو مؤسسات معينة كالنقابات، إلى جانب طائفة أخرى تعرف بالخبراء، مشيرا إلى أن الحضور معتمدا على مقدمي المقترحات وممثلي الجهات المعنية من اليمين واليسار والأغلبية، وهكذا إلى جانب الخبراء.

129 توصية صادرة عن الحوار الوطني

أشار إلى أن هناك 129 توصية صدرت عن الحوار الوطني، وألية اتخاذ القرار بالحوار الوطني، لا تعتمد على التصويت، وبالتالي لا يوجد أغلبية أو أقلية مثل البرلمان، بل يوجد أمرا يطلق عليه «التوافق»، فقبل صياغة التوصيات لا بد من وضع الصغية التي تقبلها كل الأطراف المختلفة حول موضوع ما.