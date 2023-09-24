اللواء محمد زكي الألفي: الإقبال على الكليات الحربية بعد نكسة 1967 كان كبيرا

قال اللواء محمد زكي الألفي أحد أبطال حرب أكتوبر، إن الإقبال على الكليات الحربية بعد نكسة 1967 كان كبيرا عكس المتوقع في حالات الحرب التي يهرب فيها الشباب من الجيش، لكن جينات الشجاعة متوارثة في الشعب المصري.

الانضمام للفرقة 16 مشاة

وأضاف زكي الألفي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج الشاهد على شاشة إكسترا نيوز، أنه تقدم لدخول الكلية الحربية، وكان التخرج كل 6 أشهر، وبعد التخرج انضم للفرقة 16 مشاة، التي سيكون لها تاريخ عظيم في حرب أكتوبر.

وذكر أحد أبطال حرب أكتوبر، أن الفريق عبد رب النبي حافظ كان وقتها قائد الفرقة، ودربهم ثم انتقلوا إلى اللواء 16 مظلات، تحت قيادة اللواء عبد القوي عزت محجوب، وكان شخصية قوية ومقاتلا شرسا ويخوض المعارك بنفسه.