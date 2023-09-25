فوز ذوي الهمم بكفر الشيخ بمركزين بفعاليات مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة

حصدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، مركزين في فعاليات مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة لهذا العام 2023، بحصول مدرسة التربية الفكرية بكفر الشيخ، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية بفريق ذوي الهمم باللغة العربية بقيادة المُعلمة مي علي محمد صلاح، ومدرسة المستشار محمد كامل حفينة للصم بالمنشلين، التابعة لإدارة قلين بفريق المبدعين الصم بقيادة المُعلمة حنان عبد النبي محمد.

فوز ذوي الهمم بمدرستين بكفر الشيخ بمركزين بفعاليات مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة

جاء ذلك تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وإشراف الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام.

ويأتي ذلك بالتنسيق بين اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، والمشرف العام على التدريب للمديرية، ومصطفى كساب، موجه عام الكمبيوتر بالمديرية، وهانى حمدان، منسق عام تدريب الأسبوع العربي للبرمجة بالمديرية، وعلى فؤاد، موجه المركزى للكمبيوتر، ومشرف تقنيات ومساعدات فنية.

إجراء المقابلات مع المتقدمين لوظائف الإدارة المدرسية لادارة شرق كفر الشيخ التعليمية

وفي سياق آخر، أجرت لجنة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، مساء اليوم الأحد، المقابلات الشخصية للمتقدمين على وظائف الإدارة المدرسية، وكيل ومدير مدرسة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، بمقر نقابة المُعلمين.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شّكل لجنة ترأسها محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ضمت العديد من الأعضاء سواء بالمحافظة والتنظيم والإدارة ونقابة المُعلمين، ومجلس الأمناء، وعدد من الجهات المعنية، لاختيار الوظائف الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم.

تطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية

ووجّه محافظ كفر الشيخ بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.