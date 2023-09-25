«مستقبل وطن»: نعلن استعدادنا الكامل لدعم السيسي في ترشحه للانتخابات الرئاسية

شهد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب «مستقبل وطن»، والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد وأمين الثقافة والفنون والرياضة، فعاليات اللقاء التنظيمي لأمانة محافظة الشرقية، بمشاركة ما يزيد عن 2000 قيادة تنظيمية، وذلك بحضور النائب السيد سمير، أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية، والنائب محمد سليم، أمين الحزب بالشرقية، وأعضاء الهيئة البرلمانية من نواب وشيوخ عن الشرقية، وأعضاء هيئة مكتب أمانة المحافظة وأمناء المراكز والأقسام وأمناء الوحدات الحزبية.

قيادات حزب «مستقبل وطن» يجتمعون لإعلان تأييد الرئيس

وبدأ الاجتماع الذي قدماه الكاتب الصحفي خالد جزر عضو أمانة الإعلام بالحزب، والإعلامية بوسي سليم، بكلمة للنائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أكد خلالها أن الكيان وكوادره بجميع المحافظات يؤكدون دعمهم الكامل والتام للرئيس عبد الفتاح السيسي، لخوض الانتخابات الرئاسة المقبلة، استكمالًا لخارطة الطريق التي بدأها منذ 2014.

تحويل مصر لدولة آمنة مستقرة ومتقدمة

أشار النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس مستقبل، إلى حجم الإنجازات التي تمت وتحققت خلال الفترة الماضية، وساهمت في تحويل مصر لدولة آمنة مستقرة، موضحًا في الوقت نفسه تصدى جميع كوادر الحزب لحرب الشائعات المغرضة التي من شأنها هدم الدولة المصرية.

وأوضح أمين تنظيم مصر، أن حزب مستقبل وطن بكافة تشكيلاته، يقف داعمًا بكل قوة للرئيس السيسي لما تحقق من إنجازات على كل القطاعات والمستويات، مؤكدًا: نحن جميعًا مؤيدون لترشحه لفترة رئاسية جديدة؛ لأنه صاحب فكر إصلاحي جاء ليعيد ما أفسده الآخرون على مدار عقود سابقة، مستشهدا في كلمته بإعادة الأمن والاستقرار للوطن، بجانب حمايته للفئات الضعيفة وغير القادرة، وحزم الحماية الاجتماعية الأخيرة، مستكملا: «هنرد له الجميل ومحافظة الشرقية ستصبح رقم واحد في الاستحقاق الرئاسي».

وشدد «نائب رئيس الحزب» على متابعة القيادات المركزية تفعيل التكليفات الحزبية وضرورة التواصل مع المواطنين بكافة المراكز والأقسام تفعيلا لدور الحزب المؤسسي في الشارع المصري، مؤكدًا استكمال كافة التشكيلات الحزبية والقاعدية وأن الحزب جاهز لأي استحقاقات قادمة بفضل تواجده في الشارع المصري وتواصله المستمر مع المواطنين.

ومن جانبه، أكد النائب أحمد دياب الأمين العام المساعد، أن الكيان يقف دومًا منذ تأسيسه خلف الدولة المصرية والقيادة السياسية في ظل ما حققته من نجاحات غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا استعداد الشرقية بكامل قياداتها ونوابها وكوادرها وقواعدها الحزبية لمساندة الرئيس في ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال ما بدأه من نجاح.

ووجه النائب محمد سليم أمين المحافظة، الشكر والتقدير لكل قيادات وكوادر الحزب بالشرقية على النشاط الدائم في كافة الجوانب خلال تلك المرحلة، معربًا عن شكره الخاص للنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب أمين تنظيم الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن الذي صنع حراكًا قويًا بين كافة شرائح الحزب.

يأتي ذلك في إطار التواصل المباشر بين الأمانة المركزية وكافة الأمانات على مختلف المستويات التنظيمية، وتأكيد القيادات التنظيمية للحزب في كافة المحافظات على دعمهم وتأييدهم للسيد الرئيسعبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة.