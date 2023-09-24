محافظ أسوان يتابع عملية إحلال وتجديد خطوط الطرد لمحطة مياه جبل تقوق

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عملية الانتهاء من المرحلة الثالثة في مشروع إحلال وتجديد خطوط الطرد لمحطة مياه جبل تقوق وفريال، والخطوط الناقلة للخزان الأرضي الجديد بسعة 12 ألف متر مكعب في أسوان.

وانتهت الجهات المعنية من تأسيس الشبكات بنسبة تقدر بـ90%، وبتكلفة تقديرية تقرب من 37 مليون جنيه بهدف دعم وتحسين إمدادات المياه في المناطق المرتفعة ومناطق وسط المدينة.

إحلال وتجديد خطوط الطرد

وشهد المشروع عملية إحلال وتجديد خطوط الطرد التي تبلغ مجموع أطوالها 1700 متر من إجمالي أطوال 4 كيلومترات، حيث جرى العمل في تحديثها على طول كورنيش النيل وكسر الحجر والسيل حيث تتراوح أقطار الخطوط المجددة بين 450 ملم و560 ملم و630 ملم و800 ملم.

إحلال وتجديد الشبكات والخطوط الرئيسية بأسوان

من جانبه وجه محافظ أسوان بضرورة استكمال أعمال القطعيات والوصلات وغرف المحابس لضمان عدم حدوث انقطاعات مفاجئة وتأثيرها على المناطق المجاورة، ضمن الجهود المبذولة لمواصلة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لإحلال وتجديد الشبكات والخطوط الرئيسية، بالإضافة إلى دعم المحطات والروافع.

في سياق آخر، اجتمع محافظ أسوان اللواء أشرف عطية مع فريق مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية لمناقشة التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية في صعيد مصر.

وناقش الحضور الأفكار والدراسات الاقتصادية والعمرانية لتحديد قطاعات التنمية الاقتصادية المحلية ذات الأولوية، ووضع الرؤية النهائية لاستغلال وتعزيز سلاسل التنمية المتاحة في قطاعات إدارة المخلفات الصلبة وأنشطة إعادة التدوير.