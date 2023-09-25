استعلم عن موقفك الانتخابي بالرقم القومي.. «لو عايز تعدل مكان لجنتك»

أتاح الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، للمواطنين الاستعلام عن موقفهم الانتخابي، من خلال الدخول على الموقع، والاستعلام عن حق الشخص في مباشرة حقوقه السياسية، من خلال إدخال الرقم القومي الخاص به والمُكون من 14 رقمًا.

تعرف على لجنتك الانتخابية

وبجانب هذا، أتاح الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، إمكانية معرفة مقر اللجنة للتصويت في انتخابات الرئاسة، من خلال إدخال الرقم القومي على الرابط.

ويمكن للناخب، أنّ يعدل مقر اللجنة وفقًا للقرب من محل السكن، حتى يمكنه التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك من خلال الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، واتباع الخطوات المطلوبة كما يلي:

- الدخول على موقع الهيئة.

- الضغط على خيار طلبات.

- إدخال الرقم القومي، ثم الضغط على «ابدأ الطلب».

- بعد ذلك، يمكن للشخص، اختيار ثلاثة مراكز انتخابية أقرب إلى العنوان المثبت ببطاقة الرقم القومي الخاصة به.

فئات ليس لها حق التصويت في انتخابات الرئاسة

وحدد القانون 45 لسنة 2014 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، من له حق الاقتراع ومن يُحرم من التصويت في الانتخابات، إذ يحق لكل مصري ومصرية عمرهما 18 سنة، مباشرة بنفسه حق إبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات، في حين تُمنع بعض الفئات من التصويت، منها:

- ضباط وأفراد القوات المسلحة، وضباط وأفراد هيئة الشرطة، طوال مدة خدمتهم.

- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية.

- من صدر ضده حكم لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة.