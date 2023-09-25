سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 25-9-2023 في البنوك

شهد سعر الريال السعودي في مختلف البنوك المصرية حالة من الاستقرار مع بداية التعاملات اليوم الاثنين، ليسجل في البنك المركزي المصري، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الرسمي للبنك.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم الاثنين، والذي جاء كما يلي:

سجل سعر الریال السعودي في البنك المركزي المصري، 8.21 جنيه للبيع، و8.25 جينه للشراء.

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جينه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الاثنين داخل بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان إلى 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، وفي بنك المشرق سجل 8.13 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.