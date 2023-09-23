تعرف على سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية في ختام التعاملات

واصل سعر الريال السعودي استقراره في مختلف البنوك المصرية مع نهاية التعاملات اليوم السبت، عند نفس مستواه المسجل منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، ليسجل متوسط سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، اليوم، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، وفقاً للموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم السبت، والذي جاء كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

- سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، اليوم السبت، 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جينه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- بلغ سعر الريال السعودي اليوم السبت داخل بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

- كما وصل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان إلى 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

- وعن سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم السبت داخل بنك المشرق يبلغ 8.13 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

- أما سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية فقد سجل اليوم 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.