ماذا يعني احتفال أحمد عبد القادر مع الأهلي في أفريقيا؟.. رسالة خاصة (فيديو)

فاصل مهاري من التمريرات الساحرة لكتيبة الأهلي، كان مستقرها عند أقدام أحمد عبد القادر، أنهاها بتسديدة أرضية سكنت الزاوية اليسرى لشباك سان جورج الإثيوبي، ليكمل سيمفونية خيالية عزفها المارد الأحمر، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، في افتتاح مشوار الفريق في دوري أبطال أفريقيا.

ماذا يعني أحمد عبد القادر باحتفاله في لقاء الأهلي وسان جورج؟

دائمًا ما تتساءل الجماهير عما يفكر به اللاعب بعد تسجيل كل هدف، لكن الإجابة قد تبدو ملحوظة على طريقة احتفاله بالأهداف، لعل أحمد عبد القادر، أحد اللاعبين الذين تثير طرق احتفالتهم الجدل، باعتباره يملك طرقًا خاصة في الاحتفال بالأهداف، والتي أحيانًا تحمل رسائل للجماهير.

«رسالة خاصة»، هكذا قرر عبد القادر الاحتفال بهدفه الذي سجله في شباك سان جورج بقميص الأهلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بإرسال رسالة خاصة للجماهير، مطالبًا إياهم بالاحتفال بالهدف وتعالي أصوات الهتافات داخل الملعب.

طريقة احتفال أحمد عبد القادر أمام سان جورج، لم تكن الوحيدة التي أثارت جدلًا وتساؤلات حول ماهيتها وسرها، إذ سبق وأحدث احتفاله حالة من الغموض تارة والغضب تارة أخرى، بسبب عدم القدرة على تفسيره من قبل الجماهير، عندما اعتمد طريقة احتفال لاعبي السلة، والذي يوحي بالبرود وعدم التركيز مع الهجوم الذين يتعرضون له.

احنفال مثير للجدل

ورغم تداول الاحتفال بشكل طبيعي في عالم الرياضة وداخل الملاعب بأشكالها كافة، إلا أنه أثار الجدل، ليخرج عدد المحللين للدفاع عن أحمد عبد القادر، وتهدئة الأجواء من حوله، خاصة أن الاحتفال تم تفسيره بشكل سلبي.

«ICE IN MY VEINS».. احتفال دارج في صالات كرة السلة بشكل خاص وفي الملاعب العالمية بوجه عام، استخدمه أحمد عبد القادر، للاحتفال بهدفه في شباك الاتحاد المنستيري بدوري أبطال أفريقيا، ويوصف مدى معاناته من ضغوط، ورغم ذلك لا يلتفت إليها ولا يتأثر بها ويواصل التركيز على أهدافه.