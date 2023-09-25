ندوات للتوعية بترشيد استهلاك المياه في مراكز الشباب بالسويس

عُقدت ندوات بمركز شباب الجزيرة بمحافظة السويس، لتوعية رواد وأعضاء المركز بضرورة ترشيد المياه، وذلك تحت شعار «Save Water».

وقال عادل الشيمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة السويس، إن الندوات تُنظم في إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة، والإدارة العامة للمبادرات الشبابية، ووزارة الموارد المائية والري، موضحا أن الندوة أدارها لارا فرغلي مدير إدارة الارشاد، ووهبة الله عبدالعزيز مدير إدارة التوعية بوزارة الموارد المائية و الري.

استمرار عقد الندوات التوعوية

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة لـ«الوطن»، أن إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة نفذت رابع ندوات التوعية المائية لترشيد استخدام المياة تحت شعار «Save Water» بمركز شباب الجزيرة، لافتاً إلى استمرار تنظيم هذه الندوات.

محاور الندوة

وتابع وكيل وزارة الشباب والرياضة، بأن الندوات تناولت الحديث عن أهمية المياه واستخداماتها العديدة ومصادر مياه الشرب وكيفية المحافظة على المياه وعدم تلويثها.