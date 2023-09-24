رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«التعليم»: مد فترة التحويلات بين المدارس للمرحلة الثانوية حتى 27 سبتمبر

كتب:

أميرة فكري
04:25 م | الأحد 24 سبتمبر 2023
الدكتور رضا حجازي

الدكتور رضا حجازي

صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه إيماء لتكليف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتشكيل لجنة مركزية بالإدارة العامة للتعليم الثانوي العام لبحث تحويلات طلاب المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2023-2024، تقرر مد فترة استلام التحويلات من الإدارات والمديريات التعليمية إلى 27 سبتمبر الجاري.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن مد فترة التحويلات يأتي في إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب والتيسير على أولياء الأمور الراغبين في تحويل أبنائهم الطلاب بين مختلف المدارس.

اقرأ المزيد:

«التربية والتعليم» تعلن منهج الفيزياء للصف الأول الثانوي.. اعرف الدروس المقررة

شروط التحويل بين معاهد الأزهر 2024 ومدارس التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم ومحافظ مطروح يفتتحان المدرسة المصرية اليابانية

وزير التربية والتعليم ومحافظ مطروح يضعان حجر أساس مجمع «الريفية» اليوم

موعد استلام العمل للمعلمين الجدد بوزارة التربية والتعليم
بقلم أميرة فكري