وزير الاتصالات: استثمار ملياري دولار في البنية التحتية للإنترنت الأرضي

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّ الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بالغة الأهمية فيما يخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أضاف طلعت، خلال لقاء مع مراسل قناة «إكسترا نيوز» على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بشرم الشيخ، أنّ المحور الثاني الذي تناقشه الاجتماعات هو البنية التحتية الرقمية، فكل الدول الإفريقية ومن بينها مصر، تسعى إلى دعم وتقوية البنية التحتية الرقمية.

مليارا دولار للبنية التحتية الرقمية للإنترنت الأرضي

وتابع: «خلال السنوات الماضية، مصر خطت خطوات واسعة في هذا المجال، وجرى استثمار أكثر من ملياري دولار في البنية التحتية الرقمية للإنترنت الأرضي فائق السرعة، كما تضاعفت سرعة الإنترنت المتوسطة للإنترنت الثابت أكثر من 9 أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية».

70 مليون مشترك في الإنترنت الثابت

واستكمل وزير الاتصالات: «زاد عدد المشتركين حتى بلغ نحو 70 مليون مشترك في خدمات الإنترنت الثابت، ومن ثم أصبح هذا المرفق في غاية الأهمية لتلقي المعلومات وتلقي فرص تدريبية وممارسة العمل ومتابعة الأخبار أو حتى للأنشطة الترفيهية، ويتعين على الدولة دومًا أن تستمر في دعم البنية التحتية».

أشار إلى أن أهمية هذا المحفل أن هذه المؤسسات المالية المهمة التي تشارك فيه يمكن أن تتشارك مع الحكومات في دول أفريقيا، وبينها مصر، في دعم هذه البنية.

ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، المقامة في شرم الشيخ.