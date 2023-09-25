رابط وخطوات التحويل بين المدارس الثانوية في القاهرة.. الحق فرصتك الأخيرة

قررت وزارة التربية والتعليم، غلق باب التحويل بين المدارس الثانوية بعد غد الأربعاء، بعد تمديده لإتاحة فرصة أخيرة للطلاب وأولياء الأمور الراغبين في تحويل أوراقهم من مدرسة لأخرى، سواء بنفس المنطقة أو منطقة أخرى.

ونوضح فى إطار الخدمات المقدمة للطلاب وأولياء الأمور، خطوات ورابط التحويل بين المدارس الثانوية، والمستندات المطلوبة للتحويل من مدرسة إلى أخرى، قبل 48 ساعة من غلق باب التحويل.

رابط التحويل بين المدارس الثانوية

يمكن لأولياء الأمور التحويل لأبنائهم بين المدارس الثانوية فى القاهرة إلكترونيا، عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، من خلال رابط التحويل من هنا.

خطوات التحويل بين المدارس الثانوية

- الدخول على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

- اختيار طلب استمارة تحويل بين المدارس.

- تجهيز المستندات المطلوبة للتحويل وتتمثل في:

• موافقة المدرسة المراد التحويل إليها.

• أصل شهادة ميلاد الطالب.

• 4 صور حديثة للطالب.

• بيان نجاح لآخر صف التحق به الطالب موثق من الإدارة التعليمية.

• اجتياز المقابلة الشخصية للطلاب وأولياء الأمور في المدارس التجريبية.

- سداد المصروفات الدراسية خلال 10 أيام من إعلان نتيجة التحويل.

مد التحويل بين المدارس الثانوية

كانت وزارة التربية والتعليم، قد قررت مد التحويلات بين المدارس، إلى بعد غد الأربعاء، استجابة لتكليف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتشكيل لجنة مركزية بالإدارة العامة للتعليم الثانوي العام، لبحث عملية التحويل لطلاب المدارس الثانوية 2023-2024.

يشار إلى أن الوزارة، أعلنت أن 30 سبتمبر المقبل، موعد لدخول المدارس الحكومية بجميع مراحلها التعليمية، من رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي والثانوي.