«الري»: إزالة 81 ألف حالة تعدي على مجرى نهر النيل منذ عام 2015

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا من المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه بخصوص أعمال حماية جوانب نهر النيل، ومنها إزالة 81456 حالة تعدي على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى تاريخه في إطار حملة إنقاذ نهر النيل

مشروعات عديدة لحماية نهر النيل وتطوير الواجهات النيلية والتطهيرات وتكريك المجرى

وصرح «سويلم» بأن وزارة الموارد المائية والري تنفذ العديد من المشروعات في إطار الحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر، والعمل على تطوير واجهات نهر النيل، بالإضافة لتنفيذ أعمال صيانة وتطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل، وتنفيذ أعمال تكريك مجرى نهر النيل، ومواجهة جميع أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد نحو 1500 كيلومتر من أسوان إلى البحر المتوسط بالبرين الشرقي والغربي.

تنفيذ العديد من المشروعات لحماية جوانب نهر النيل من النحر

وأوضح أنه يجري حاليا تنفيذ العديد من المشروعات لحماية جوانب نهر النيل، وتطوير واجهات النهر وأعمال التطهير من الحشائش وورد النيل، وتكريك المجرى المائي، حيث يجري الإعداد لبدء أعمال إنشاء حائط ساند بكورنيش مدينة السنانية بمحافظة دمياط بهدف تطوير ورفع كفاءة الكورنيش من الكوبري المعدني حتى بنك مصر.

ويجري استكمال تنفيذ كورنيش أبو شوشة بمركز أبو تشت في قنا، والعمل على تطوير كورنيش النيل الشرقي بقنا بطول 1500 متر ليصبح واجهة حضارية متطورة، وتتم أعمال تنفيذ الكورنيش من خلال أرنكة الميول ووضع فلاتر من الرمل والزلط يليها أعمال الردم والدمك على طبقات كل 30 سم ويتم أخذ عينات من التربة والأحجار لعمل اختبارات عليها لضمان جودتها، وذلك طبقا للاشتراطات والمواصفات الفنية وحسب الدراسات البحثية المعدة من معهد بحوث النيل.

الإعداد لبدء إنشاء حائط ساند بكورنيش مدينة السنانية بمحافظة دمياط

كما أنه جار حاليا تكريك مجري نهر النيل أمام مآخذ محطات رفع المياه بمحافظة بنى سويف بمواقع متفرقة، وأوشكت الأعمال على الانتهاء ، وذلك للحفاظ على كفاءة عمل تلك المحطات بالإضافة إلى أعمال التكريك عند كوبري إمبابة بطول 1300متر.

وتواصل أجهزة القطاع مواجهة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد 1500 كيلو متر من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على مجرى النهر بكافة محافظات الجمهورية التي تطل على نهر النيل وصولا لنيل بلا تعديات حيث تم إزالة 81456 حالة تعدي على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى تاريخه في إطار حملة إنقاذ نهر النيل.