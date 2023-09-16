مصرع طالب غرقا بمياه نهر النيل في سوهاج

شهد مركز دار السلام جنوب شرقي محافظة سوهاج، اليوم السبت، مصرع طالب غرقا، إثر قيامه بالاستحمام في مياه نهر النيل، ولعدم إجادته السباحة تعرض للغرق، أمام قرية الخيام، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارا بورود بلاغ بغرق شاب بنهر النيل أمام قرية الخيام دائرة مركز دار السلام جنوب سوهاج.

النيابة تعاين موقع غرق الشاب

وبالفحص تبين أنه عقب نزول «ر . خ»، 22 عاما، طالب جامعي بكلية التجارة جامعة سوهاج، للاستحمام في مياه نهر النيل، ولعدم إجادته للسباحة لقى مصرعه غرقا.

تحرير محضر بالواقعة

تم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق، وإيداع الجثة مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.