تفاصيل دور الانعقاد الرابع لمجلسي النواب والشيوخ.. اعرف الموعد والإجراءات

يستعد البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ إلى عقد الجلسات البرلمانية لدور الانعقاد الرابع، في ضوء صدور قرارين من رئيس الجمهورية خلال الساعات المقبلة بدعوة كلا المجلسين للانعقاد في الأول من أكتوبر التزاما بالنصوص الدستورية.

رئيس الجمهورية يدعو مجلسي النواب والشيوخ للانعقاد وفقا للدستور

وتنص المادة 115 من الدستور، بأن يدعو رئيس الجمهورية مجلسي النواب والشيوخ للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

ويعقد مجلس النواب جلساته في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثانى، فيما يعقد مجلس الشيوخ جلساته في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة 9 أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة كلا المجلسين، ولا يجوز ذلك لمجلس النواب فض دورته البرلمانية قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

ولم تطرأ تغييرات على هيئة مكتب كلا من مجلسي النواب والشيوخ، والتى تشمل رئيس المجلس والوكيلين، فهم مستمرين في مناصبهم بقوة الدستور والقانون طوال مدة الفصل التشريعي وهي 5 سنوات.

تلاوة قرار رئيس الجمهورية بافتتاح دور الانعقاد

وتشهد الجلسة الافتتاحية لكل من مجلسي النواب والشيوخ تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع، وكذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 2023 بفض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى.

ومن المقرر إجراء انتخابات اللجان النوعية بمجلسي النواب والشيوخ والتى يمثل مجموعها 39 لجنة برلمانية بغرفتي البرلمان .