طقس أول أسبوع من العام الدراسي الجديد.. شديد الحرارة على جنوب الصعيد

مع حلول فصل الخريف، الذي يأتي تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد 2024، يهتم أولياء الأمور بمعرفة حالة الطقس في الأسبوع الدراسي الأول الذي سيبدأ الأحد المقبل الموافق 2 أكتوبر، في ظل تحذيرات الأرصاد الجوية، بوجود حالة من التقلبات الجوية وعدم الاستقرار في أحوال الطقس خلال فصل الخريف، الذي يسوده ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة ووجود نشاط للرياح، وأمطار متفاوتة الشدة وغزيرة ورعدية أحيانًا، وأيضًا أمطار تصل إلى حد السيول.

حالة الطقس في أول أسبوع دراسة

وأشارت «الأرصاد» إلى وجود استقرار في حالة الطقس خلال أولى أيام العام الدراسي الجديد، إذ يسود طقس حار على القاهرة والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ومدن القناة وشمال وجنوب الوجه البحري، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، في حين يسود طقس معتدل خلال ساعات المساء والليل المتأخرة، نظرًا لانخفاض الحرارة بقيم تتراوح بين 8 و10 درجات على الأنحاء كافة مع انخفاض نسب الرطوبة.

درجات الحرارة غير مستقرة

وفي السياق نفسه، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، أنّ الأسابيع الأولى من فصل الخريف، تشهد نفس السمات المناخية لفصل الصيف، خاصة خلال الشهر الأول من الخريف، إذ إن درجات الحرارة تكون غير مستقرة ما بين ارتفاع وانخفاض، وتختلف قيمها بين الليل والنهار، مع استمرار تكّون الشبورة في الصباح الباكر.