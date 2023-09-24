3 تحذيرات من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في المحافظات لمدة 6 أيام

حذرت الأرصاد الجوية من تقلبات في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة من الاثنين حتى السبت المقبل، على محافظات الوجه البحري والقبلي حتى شمال صعيد مصر، حيث يسود انتشار كثيف للشبورة المائية في أغلب أيام الأسبوع من الساعة الرابعة فجراً حتى الساعة السابعة، كما ترتفع درجات الحرارة على السواحل الشمالية، وجنوب وشمال الصعيد

طقس المحافظات من الاثنين حتى السبت القادم

ونوهت الأرصاد أن أيام الاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس، تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة المتوقعة خاصة على شمال صعيد مصر، وجنوب سيناء، التي تنخفض تدريجياً مع الدخول في ساعات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة في بحري وقبلي

بينما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة العظمى يومي الاثنين حتى السبت في محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، مع نشاط للرياح على السواحل الغربية للبلاد، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 34 حتى 35 درجة مئوية، والصغرى ما بين 24 حتى 25 درجة مئوية، مع انتشار كثيف الشبورة المائية في الساعات الأولى من صباح كل يوم.

كما جاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال أيام الاثنين حتى السبت في محافظات الوجه القبلي شمال وجنوب الصعيد، العظمى ما بين 34 حتى 42 درجة مئوية على بعض المحافظات، والصغرى 26 حتى 27 درجة مئوية.