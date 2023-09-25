تفاصيل حالة الطقس بالمحافظات: ارتفاع في درجات الحرارة وشبورة مائية كثيفة على الطرق

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم على كافة المناطق، موضحة وجود ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بمعظم محافظات الجمهورية، إذ أنها تعتبر أعلى من المعدل الطبيعي من درجتين إلى 3 درجات.

درجة الحرارة في القاهرة

وقالت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، إنّ درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبري من المتوقع أن تكون 35 درجة مئوية، كما أننا نتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كيلو مترات عن سطح الأرض.

وأضافت أنّ المرتفع الجوي يعمل على حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، بالإضافة إلى أنه يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وبالتالى نشعر بارتفاع في درجات الحرارة، كما أن الأجواء حارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وشديدة الحرارة على المناطق الجنوبية بشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وذلك خلال فترات النهار وتحديدًا في فترة الظهيرة.

انخفاض درجات الحرارة ليلا

وأشارت الى أنه فور غياب أشعة الشمس يحدث انخفاضا في درجات الحرارة فى ساعات الليل المتأخرة وفترة الصباح الباكر، كما أن الشبورة المائية تتكون على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كما تقلل انخفاض الرؤوية الأفقية، وأصبحت كثيفة على بعض الأماكن وخاصة الطرق المؤدية من وإلى محافظات الوجه البحري ومدن القناة وسواحلنا الشمالية الشرقية وبعض المناطق من وسط سيناء وسرعان ما تتلاشي مع سطوع أشعة الشمس.