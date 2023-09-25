«مصر أكتوبر» بالإسكندرية يفتتح منفذا لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

افتتحت أمانة حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمي، منفذها الثاني لبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة للمواطنين في منطقة الأنفوشي بحي الجمرك.

تفاعل متزايد على منفذ «مصر أكتوبر»

وقامت الدكتورة مهندسة نهي خليل، رئيس حي الجمرك، بزيارة ميدانية لتفقد أعمال المنفذ وحركة البيع أمام المواطنين، نظرًا للتفاعل المتزايد والإقبال الشديد من قبل المواطنين على المعرض.

كما أشادو بجهود الحزب معربين عن سعادتهم بجودة وخدمات المنفذ، مطالبين أمانة الحزب بالمحافظة بتكرار الفعالية وإقامة المنفذ في باقي الأحياء للتخفيف عنهم.

وكان في استقبالها مساعدو الأمين العام اللواء أحمد رافت، ومحمد حلمي، وأمين التنظيم بالمحافظة رامي حسين، ومروة حافظ أمينة المرأة بالمحافظة، ومحمود العنطر أمين الشباب بالمحافظة، والدكتور محمد السيد أمين الاتصال السياسي، وعمرو أبو ريان أمين العضوية بالمحافظة، وأشرف زريق أمين أمانة الصيادين بالمحافظة، وباسم مرسي أمين مساعد أمانة التنظيم وبعض أعضاء هيئات مكاتب الأمانات النوعية.

وأكد المهندس أحمد حلمي أمين الحزب بالمحافظة، أنّ الهدف من إقامة المعرض رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودي الدخل والتصدي لجشع بعض التجار وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية والضرورية، وكل احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة ما بين 20% إلى 30% عن المعروض بالسوق، تماشيًا مع سياسة الدولة في التوسع لإقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية مراعاة للأسر من محدودي الدخل.

ويواصل حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، بمناسبة العام الدراسي الجديد، إقامة منافذ بيع الأدوات المدرسية بسعر الجملة؛ لرفع المعاناة عن الأهالي في محافظات القاهرة من أولياء الأمور والطلبة.