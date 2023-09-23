أسعار الفاكهة اليوم السبت 23-9-2023 في سوق العبور.. «العنب بـ 18جنيهاً»

شهدت أسعار الفاكهة اليوم السبت 23-9-2023 في مصر بسوق العبور استقرار ملحوظا، وسط تزايد الإقبال على الشراء، خاصة من الفاكهة.

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

استقرت أسعار الفاكهة اليوم السبت 23-9-2023 في مصر بسوق العبور، حيث تتوفر جميع الأصناف من الخضار والفاكهة بكميات كبيرة دون وجود أي نقص، ويختلف السعر من صنف لآخر.

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

نستعرض أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور على النحو التالي:

- سعر العنب البناتي الأصفر ما بين 18 إلى 24 جنيها للكيلو.

- يتراوح سعر كيلو البلح الزغلول ما بين 7 إلى 13 جنيها للكيلو.

- يتراوح سعر التين البرشومي ما بين 10 إل 20 جنيها للكيلو.

- يتراوح سعر العنب البناتي الأحمر ما بين 18 إلى 24 جنيها للكيلو.

- ويتراوح سعر كيلو الدوم ما بين 20 إلى 40 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو البلح السيوي ما بين 30 و40 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو البلح البارحي ما بين 25 و40 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

- يتراوح سعر كيلو الجوافة ما بين 8 إلى 18جنيها.

- يتراوح سعر القشطة البلدي ما بين 15 إلى 25 جنيها للكيلو.

- يتراوح سعر كيلو الأفوكاتو ما بين 60 إلى 90 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو قشطة عبد الرازق ما بين 25 و45 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو الكانتلوب ما بين 7 إلى 15 جنيها.