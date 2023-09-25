11 مسجدا في الفيوم تصدح بالصلاة على النبي محمد في ذكرى مولده

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الفيوم أسماء 11 مسجدًا تصدح بالصلاة على النبي محمد في ليلة ذكرى مولده، غدًا الثلاثاء، بصيغة موحدة حددتها وزارة الأوقاف، حيث تنتشر تلك المساجد في عدد من مراكز المحافظة، وذلك ضمن احتفالات الأوقاف بذكرى ميلاد سيدنا محمد صلى الله علي وسلم والذي يحل علينا الأربعاء المقبل.

وتستعرض «الوطن» أسماء المساجد التي تم إعلان أسمائها لتصدح بالصلاة على النبي محمد في ليلة مولده، فضلًا عن الصيغة الموحدة التي حددتها وزارة الأوقاف للصلاة عليه.

أسماء مساجد تصدح بالصلاة على النبي

وحددت مديرية الأوقاف أسماء المساجد التي تصدح بالصلاة على النبي في محافظة الفيوم، وعددها 11 مسجدًا، موضحةً أنّ المشاركة فيها مفتوحة لأي من المواطنين، حيث ضمت القائمة المساجد الآتية:

مساجد الرضوان، وفيديمين، وسنورس بإدارة أوقاف سنورس.

مسجد النصر بالزاوية بإدارة أوقاف مركز الفيوم.

مسجد التقوى (عبدالله بك وهبي) بمدينة الفيوم.

المسجد الخيري بدمو بإدارة أوقاف الفيوم.

مسجد أحمد سعد (سرور) بمعصرة صاوي بإدارة أوقاف طامية.

مسجد الرحمن (خلوصي) طامية بإدارة أوقاف طامية.

المسجد البحري – سيلا بدائرة مركز الفيوم.

مسجد نسيمة بشير بنزلة بشير بمركز الفيوم.

مسجد جبر الغربي بإدارة أوقاف أبشواي.

ويحل عيد المولد النبوي الشريف 2023 بدءًا من ليلة 26 سبتمبر الجاري وحتى نهاية يوم 27، ويوافق تاريخ المولد النبوي الهجري يوم 12 من ربيع الأول عام 53 قبل الهجرة، بينما يوافق تاريخ ميلاد الرسول بالميلادي 22 أبريل عام 571 ميلادية.

كيفية إحياء ذكرى مولد الرسول

وحددت الأوقاف، الأعامل المستحبة أن يفعلها الفرد في عيد المولد النبوي الشريف منها قراءة القرآن الكريم، والتصدق، وأذكار الصبح والمساء، والإكثار من الاستغفار، والمداومة على الصلاة النبي، وصلة الرحم، والاستمتاع إلى سيرة النبي والقاءة عن صفاته ومواقفه في الغزوات والسلام، ومع الصغير والكبير.

ما هو حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟

وفيما يخص حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فقد أوضحت الإفتاء إنّه جائز شرعًا نظرًا لكونه تعبيرًا عن حب النبي محمد صى الله عليه وسلم، موضحةً أنّ الاحتفال بمولد الرسوم ظهر عقب وفاته وكان مقتصرًا على تلاوة القرآن الكريم، وترديد الأذكار، وسرد الأحاديث النبوية الشريفة، ولكنه بدأ إقامة احتفال به في عهد الفاطميين حيث أقام الملك مظفر أبو سعد بن زيد الدين علي بن بكتكتين أول احتفالية في ذكرى المولد النبوي الشريف.