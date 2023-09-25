13 ألف جنيه إيرادات فيلم «مستر إكس» لـ أحمد فهمي في 24 ساعة

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم مستر إكس، بطولة الفنان أحمد فهمي، خلال أمس السبت، إذ إنه يُنافس في دور العرض، منذ شهر مايو الماضي.

وأوضح محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، انّ فيلم مستر إكس للفنان أحمد فهمي، حقق خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 12.8 ألف جنيه، لتتجاوز إجمالي إيراداته على مدار الـ12 أسبوعًا الأخيرة، نحو 31.8 مليون جنيهًا.

أبطال وأحداث فيلم مستر إكس بطولة الفنان أحمد فهمي

قصة فيلم مستر إكس تدور أحداثها في إطار لايت كوميدي، من خلال أحمد فهمي الذي يسعى للتفريق بين الأزواج وتطليقهم من زوجاتهم عن طريق شركته التي أسسها لذلك، وتحدث له مفاجآت كثيرة.

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أنور، أس أس، رحاب الجمل، وعدد من ضيوف الشرف عمرو يوسف وأكرم حسني ومجدي عبدالغني، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.