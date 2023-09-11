رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فيلم «مستر إكس» في المركز السابع بقائمة الإيرادات اليومية بـ18 ألف جنيه

كتب:

أحمد حسين صوان
11:30 ص | الإثنين 11 سبتمبر 2023
فيلم «مستر إكس»

فيلم «مستر إكس»

احتل فيلم «مستر إكس» المركز السابع، في قائمة الإيرادات بين الأفلام المنافسة، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي.

وقال «الدفراوي»، إنّ فيلم «مستر إكس» حقق خلال 24 ساعة الأخيرة، 18.7 ألف جنيه فقط، ليسجل إجمالي ما حققه منذ طرحه في السينما، نحو 31.5 مليون جنيه فقط.

أبطال وأحداث فيلم «مستر إكس»

فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، وبيومي فؤاد، ومحمد أنور، وأس أس، ورحاب الجمل، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أكرم حسني وعمرو يوسف وريم مصطفى ومي عمر وبيج رامي ومجدي عبدالغني، وقصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، وسيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبدالوهاب.

وتدور قصة فيلم «مستر إكس» في إطار لايت كوميدي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال أحمد فهمي الذي يؤسس شركة يسعى من خلالها للتفريق بين الأزواج، الأمر الذي يسبب له أزمات كثيرة.

اقرأ المزيد:

أعمال جمعت الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد.. أبرزها فيلم «مستر إكس»

أحمد فهمي وناهد السباعي يتعاقدان على مسلسل «نقطة سودة».. 45 حلقة

75 ألف جنيه إيرادات فيلم «مستر إكس» لـ أحمد فهمي خلال يوم واحد

عرض فيلم «مستر إكس» لـ أحمد فهمي في أمريكا لمدة أسبوع
بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.