فيلم «مستر إكس» في المركز السابع بقائمة الإيرادات اليومية بـ18 ألف جنيه

احتل فيلم «مستر إكس» المركز السابع، في قائمة الإيرادات بين الأفلام المنافسة، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي.

وقال «الدفراوي»، إنّ فيلم «مستر إكس» حقق خلال 24 ساعة الأخيرة، 18.7 ألف جنيه فقط، ليسجل إجمالي ما حققه منذ طرحه في السينما، نحو 31.5 مليون جنيه فقط.

أبطال وأحداث فيلم «مستر إكس»

فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، وبيومي فؤاد، ومحمد أنور، وأس أس، ورحاب الجمل، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أكرم حسني وعمرو يوسف وريم مصطفى ومي عمر وبيج رامي ومجدي عبدالغني، وقصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، وسيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبدالوهاب.

وتدور قصة فيلم «مستر إكس» في إطار لايت كوميدي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال أحمد فهمي الذي يؤسس شركة يسعى من خلالها للتفريق بين الأزواج، الأمر الذي يسبب له أزمات كثيرة.