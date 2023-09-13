31 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم «مستر إكس» لأحمد فهمي

استطاع الفنان أحمد فهمي أن يحتل مكانة عالية بين الأفلام المنافسة بدور العرض، بفيلمه «مستر إكس»، حيث جاء في المركز الأولى، ويعتبر الفيلم مطروحاً منذ موسم عيد الأضحى.

إيرادات فيلم مستر إكس بدور العرض

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن إجمالي إيرادات فيلم مستر إكس وصلت إلى 31 مليون و678 ألف جنيه، ولا زال ينافس بقوة بين الأفلام الأخرى المنافسة .

أبطال فيلم «مستر إكس»

فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، وبيومي فؤاد، ومحمد أنور، وأُس أُس، ورحاب الجمل، وقصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وسيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبدالوهاب، ومن النجوم ضيوف شرف الفيلم مي عمر وريم مصطفى وعمرو يوسف وأكرم حسني.

أحداث فيلم مستر إكس

وتدور أحداث الفيلم، حول عقدة نفسية قديمة لدى إكس في إنشاء منظمة سرية، يسعى من خلالها بدفع الرجال لطلاق زوجاتهم، ولكن تنشأ قصة حب بينه وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.