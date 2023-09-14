14 ألفا و735 جنيها إيرادات فيلم «مستر إكس» في دور العرض خلال 24 ساعة

حقق فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء تقدر بـ14 ألفا و735 جنيها، ليحتل بذلك المركز السابع في قائمة الأفلام المعروضة حاليا بالسينما وهي «فوي فوي، العميل صفر، وش في وش، بيت الروبي، مرعي البريمو، ع الزيرو»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت حصيلة إيرادات فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي بنحو 31 مليون و680 ألف جنيه على مدار 11 أسبوعا من العرض بالسينما بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى 2023، والتي تصدرها فيلم بيت الروبي بإيرادات نحو 129 مليون جنيه في 12 أسبوعا من عرضه.

قصة فيلم مستر إكس

قصة فيلم مستر إكس تدور أحداثها في إطار لايت كوميدي، من خلال أحمد فهمي الذي يسعى للتفريق بين الأزواج وتطليقهم من زوجاتهم عن طريق شركته التي أسسها لذلك، وتحدث له مفاجآت كثيرة.

أبطال فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أنور، أس أس، رحاب الجمل، وعدد من ضيوف الشرف عمرو يوسف وأكرم حسني ومجدي عبدالغني، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.