حملات تموينية مكثفة على مصانع حلوى المولد النبوي في الدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة منية النصر بالدقهلية، حملة تموينية مكبرة على عدد من المصانع المخصصة لصناعة حلوى المولد النبوي الشريف، لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية، ما أسفر عن تحرير 6 محاضر متنوعة.

حملة تموينية مكبرة في الدقهلية

‏‎وقال محمد عبدالباقي، رئيس مركز ومدينة منية النصر، في بيان، إنّ الحملة التموينية أسفرت عن المرور على 3 مصانع مخصصة لصناعة حلويات المولد النبوي الشريف بالتزامن مع اقتراب الاحتفال بيوم المولد بناحية كفر علام والرياض، وتم سحب 3 عينات للفحص بمعامل وزارة الصحة، وتم تحرير 3 محاضر لعدم وجود شهادة صحية، و3 محاضر لوجود نقص فى اشتراطات النظافة الصحية، مشيرا إلى إعدام 20 كجم حلويات غير محتفظة بخواصها الطبيعية وتم مخاطبة الجهات المختصة لعدم الترخيص .

التصدي لكل أشكال الغش التجاري

وشدد رئيس مجلس مدينة منية النصر، في بيان، على ضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكل أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار، استمرار حملات المرور والتفتيش على المصانع والمطاعم والمحلات لبيع السلع الغذائية بنطاق المركز.