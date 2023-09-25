نائب رئيس «مستقبل وطن» يدعو أهالي الصعيد للمشاركة في انتخابات الرئاسة

شهدت محافظة بني سويف اجتماعا تنظيميا برئاسة النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد بالحزب وبحضور النائب حسام العمدة أمين المحافظة والهيئة البرلمانية للحزب والكوادر الحزبية بمحافظة بني سويف.

ضرورة المشاركة الواسعة في انتخابات الرئاسة المقبلة

وفي المنيا، عقد النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد بالحزب اجتماعا تنظيميا، بحضور أمين المحافظة النائب محمد نشأت العمدة وتمت مناقشة آليات وكيفية الاستعداد لملف الانتخابات الرئاسية.

واستعرض جهود الحزب وخطة عمله في الفترة المقبلة لدعم رئيس الجمهورية، وتثبيت أركان الدولة المصرية واستكمال مسيرة البناء التي تشهدها البلاد.

وأشاد النائب علاء عابد بأهمية تلك اللقاءات التنظيمية التي تتميز بالشفافية والمصارحة لمناقشة الأمور التنظيمية والسياسية، والتقييم الدائم للأداء.

ضرورة المشاركة في انتخابات الرئاسة

وأكد ضرورة المشاركة الواسعة في انتخابات الرئاسة المقبلة حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستحق منا جميعا كل الدعم والتأييد لما بذله من جهد وحقق إنجازات لم نكن نحلم بها في كل القطاعات والمحافظات خاصة محافظات الصعيد الذي ظلت مهمله على مدار عقود طويلة.

وأشار إلى ضرورة تضافر مختلف الجهود لإنجاح وإظهار وجه مشرف للتجربة الديمقراطية في مصر أمام العالم كله، وأن نكون جميعا داخل اللجان الانتخابات لكي نكون مساهمين في بناء الوطن ونختار رئيس يليق به.