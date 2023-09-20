وظائف بنك مصر 2023 بالقاهرة بمرتبات مجزية.. الشروط وخطوات التقديم

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية لموقع التوظيف الشهير لينكد إن عن حاجته لوظائف خالية للعمل في وظيفة أخصائي القنوات الإلكترونية، لدعم تطبيقات القنوات الإلكترونية المختلفة التي تخدم عملاء بنك مصر سواء المصدر أو المستحوذ، وذلك في إطار حرص البنك على توفير وظائف بنك مصر 2023 للشباب الراغبين في العمل بالمجال المصرفي.

وأوضح بنك مصر في إعلانه تفاصيل الوظائف الخالية، ونوضح من خلال هذا التقرير الواجبات والمسؤوليات الخاصة بـ وظائف بنك مصر 2023 والشروط المطلوبة وكيفية التقديم على تلك الوظائف.

واجبات ومسؤوليات وظائف بنك مصر 2023

- تنفيذ ودعم منتجات الإصدار الحالية والجديدة وتنفيذ ودعم منتج Acquirer الحالي والجديد.

- التأكد من توفر نظام إدارة البطاقة والأنظمة الفرعية إن وجدت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

- التحقيق في الحالات المكتشفة من مختلف أصحاب المصلحة والقنوات وتحليلها.

- التقاط الحوادث والتنبيهات على التذاكر الداخلية والخارجية.

- تنفيذ حالات الاختبار كما تم تعيينها من المدير المباشر.

- استكشاف المشكلات الفنية وإصلاحها المتعلقة بالبطاقات والمعاملات وأداء النظام.

- اعتماد أجهزة الصراف الآلي، ونقاط البيع، وsoftpos، وMPGS، وCybersource، وإصدار البطاقات ذات المخططاتالمشاركة في المشاريع كما تم تعيينها.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر 2023

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة من عام إلى 5 سنوات في المجال ذات الصلة.

- إتقان اللغة العربية والإنجليزية.

- ألا يكون المتقدم للوظائف لديه أقارب في بنك مصر.

- أن يكون المتقدم للوظائف مقيم في القاهرة.

وعلى الراغبين في التقديم إلى وظائف بنك مصر 2023 الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بالبنك عبر موقع التوظيف الشهير لينكد إن وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.