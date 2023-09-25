4 آلاف جنيه إيرادات فيلم البعبع بدور العرض في يوم واحد

رغم مرور 12 أسبوعًا على عرضه في صالات السينما، إلا أنّ فيلم «البعبع» بطولة الفنان أمير كرارة، لازال يحتفظ بتواجده في دور العرض، ويُنافس أمام الأفلام التي طُرحت بعده على فترات متباعدة، ولازال يحظى بإقبالٍ جماهيري.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم البعبع، بطولة الفنان أمير كرارة، خلال أمس الأحد، موضحًا أنه حقق 4262 جنيهًا فقط، ليصل إجمالي ما حققه 43.3 مليون جنيه حتى الآن.

أبطال وأحداث فيلم البعبع

تدور قصة فيلم البعبع من خلال أمير كرارة الذي يجسد شخصية سلطان البعبع القادم من عالم الإجرام، ولكن تحدث له مفاجآت تقلب حياته وذلك عندما يلتقي بطفلين يزعمان أنه والدهما، فضلا عن مقابلة شابة تسعى للسفر للخارج، وذلك في إطار كوميدي ملئ بالأكشن والتشويق.

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، محمد عبدالعظيم، الطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.