البعبع لـ أمير كرارة يُحقق أقل من 5 آلاف جنيه في يوم واحد

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، حجم الإيرادات التي حققها فيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة، خلال أمس الأحد، وذلك في أسبوعه الـ11 في دور العرض، إذ يُشارك منذ نهاية شهر يونيو الماضي.

وقال «الدفراوي»، في بيانٍ صحفي، إنّ فيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة، حقق 4.6 ألف جنيه فقط، في دور العرض خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما جاء إجمالي ما حققه منذ طرحه في دور العرض بنحو 43.2 مليون جنيه.

أبطال وأحداث فيلم البعبع لـ أمير كرارة

تدور قصة فيلم «البعبع» من خلال شخصية سلطان البعبع الذي يقرر التوبة عن الإجرام، وتحدث له مفاجآت تدور في 24 ساعة، تقلب حياته رأسًا على عقب، عندما يلتقي مصادفة بفتاة تسعى للسفر إلى الخارج، ويأتي إليه طفلين يزعمان أنّه والدهما، وذلك في إطار كوميدي مليء بالأكشن والتشويق.

فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، وباسم سمرة، وإنعام سالوسة، ورحاب الجمل، ومحمد عبدالعظيم، والطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، من إخراج حسين المنباوي.