«أمازون» تنظم ملتقى توظيف بالتعاون مع «القومي للاتصالات» ومبادرة بناة مصر الرقمي

في إطار مبادرة تحالف التكنولوجيا من المهارات إلى الوظائف التابعة لشركة أمازون، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر موقعها الإلكتروني تنظيم شركة أمازون ويب سيرفيسز AWS، تنظيم ملتقى توظيف عبر الإنترنت بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات ومبادرة بناة مصر الرقمية، يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، من الساعة الثانية وحتى الرابعة مساء.

ملتقى توظيف أمازون

وأوضحت الوزارة أن ملتقى توظيف أمازون يقدم فرصا متعددة للمتخصصين في مجال الحوسبة السحابية يمكن من خلالها التواصل مباشرة مع الشركات، وكذلك الحصول على فترات تدريب داخل الشركات وفرص عمل في هذا المجال.

يذكر أن مبادرة «تحالف التكنولوجيا: من المهارات إلى الوظائف» تعد تحالفا يضم مجموعة من أكبر الشركات العالمية والهيئات الحكومية حول العالم ومنظمات التنمية البشرية وكبرى المؤسسات التعليمية لسد فجوة المهارات في المناهج التعليمية.

مبادرة تحالف التكنولوجيا من المهارات إلى الوظائف

وتعمل المبادرة من خلال تحقيق هدف رئيسي وهو تدريب وتأهيل الدارسين بشكل احترافي للدخول لسوق العمل في مجالات تكنولوجية متعددة، من بينها الحوسبة السحابية وتطوير البرمجيات وتحليل البيانات.

وتركز المبادرة في مرحلتها الأولى على 3 دول وهي: «الولايات المتحدة الأمريكية في إلينوي ونيويورك وواشنطن، مصر وإسبانيا».

وتسهم مبادرة «تحالف التكنولوجيا: من المهارات إلى الوظائف» التي أطلقتها شركة أمازون في أبريل 2023، في تطوير المناهج الدراسية التكنولوجية في 78 مؤسسة تعليمية، بما يخدم أكثر من 380 ألف دارس على مستوى العالم.

وتعني الحوسبة السحابية توفير موارد تقنية المعلومات وفقا للطلب عبر الإنترنت، إذ يمكن الوصول والاستفادة من الخدمات التكنولوجية، مثل إمكانات الحوسبة، والتخزين، وقواعد البيانات، بأسلوب يعتمد على احتياجاتك، وذلك من خلال جهة موفرة للخدمات السحابية بدلاً من شراء مراكز البيانات والخوادم المادية وامتلاكها، مع على أن يتم تسعير التكلفة حسب الاستخدام.