كيفية التسجيل في تدريبات الحوسبة وتحليل البيانات بـ«أمازون».. خطوة واحدة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع شركة أمازون ويب سيرفيسز «AWS»، العالمية عن فتح باب التقدم للبرنامج التدريبي في مجال الحوسبة.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي، مجالات التدريب وكيفية المشاركة في التدريبات، والفئات المستهدفة، بحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

مجالات التدريبات التابعة لشركة أمازون

- الحوسبة السحابية

- الشبكات

- تحليل البيانات

الفئات المستهدفة من التدريبات

- أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية

- أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالمراكز البحثية

- العاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسات التابعة للتعليم العالي.

كيفية التقديم للمشاركة في التدريبات

أوضحت وزارة التعليم العالي، أنه على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التدريبي التقدم إلكترونيًا من خلال المنصة الإلكترونية التالية:

SkillsHub.mohesr.gov.eg

مواعيد التسجيل

التسجيل متاح حاليا وحتى الأحد 17 سبتمبر الجاري.

أهداف التدريب

- تحسين وتطوير كفاءات طلاب الجامعات المصرية.

- إعداد كوادر بشرية قادرة علي المنافسة في سوق العمل المحلية والدولية وذلك بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية نحو التحول الرقمي.

- مواكبة التطور التكنولوجي المُتسارع على مستوى العالم.

يشار إلى وزارة التعليم العالي، تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي السريع عالميا، وتستهدف تخريج أجيالا تواكب هذ التطور ودشنت وزارة التعليم العالي، جامعات تكنولوجية معتمدة في مصر تغطى كل أقاليم الجمهورية وتوفر مسار جديد لخريجي التعليم الفني والعام.

الجامعات التكنولوجية في مصر

ويبلغ عدد الجامعات التكنولوجية في مصر10 وهي: القاهرة الجديدة التكنولوجية، بني سويف التكنولوجية، الدلتا التكنولوجية، 6 أكتوبر التكنولوجية، برج العرب التكنولوجية، شرق بورسعيد التكنولوجية وطيبة التكنولوجية، أسيوط الجديدة التكنولوجية، سمنود التكنولوجية ومصر الدولية التكنولوجية.

وتضمن الجامعات التكنولوجية تخصصات جديدة تتمثل في الميكاترونكس والأوتوترونكس وتكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات وتكنولوجيا أنظمة التحكم الصناعية تكنولوجيا الميكانيكا والذكاء الاصطناعي والأمن السبيراني وعلوم البيانات وتكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة.