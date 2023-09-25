افتتاح معرض «كساء» لتوفير 20 ألف قطعة ملابس للأسر الأولى بالرعاية في قنا

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا معرض «كساء»، لتوفير 20 ألف قطعة ملابس (رجالي ـ حريمي ـ أطفال) للأسر الأولى بالرعاية، والذي ينظمة صندوق تحيا مصر، بمقر الصالة المغطاه بنادى قنا الرياضي، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية وبنك الكساء المصري وجمعية الأورمان، ضمن فعاليات أكبر حملة كساء ينظمها الصندوق على مستوى الجمهورية.

وأوضح محافظ قنا، أن المعرض يوفر 20 ألف قطعة ملابس ذات خامات عالية الجودة، ومقاسات متعددة، ومناسبة لفصل الشتاء، مشيرا إلى مراعاة تنظيم طريقة العرض بشكل مناسب، لإتاحة الفرصة لأكثر من 2000 أسرة مستحقة من الأسر الأولى بالرعاية لاختيار ما يناسبهم من المعرض.

تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور

وأضاف «الداودي»، في بيان محافظة قنا، أن هناك مساهمات متعددة لصندوق تحيا مصر وغيرها من المبادرات الرئاسية العديدة التي استفادت بها الأسر الأولى بالرعاية والأيتام، ما يسهم في تخفيف الأعباء على أولياء الأمور والمساندة في مواجهة أعباء المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية .

صندوق تحيا مصر

وأشار عادل إمام مدير برنامج الدعم الاجتماعى بصندوق تحيا مصر، إلى أن تنظيم معرض «كساء» بمحافظة قنا يأتي ضمن أكبر حملة كساء للأسر المستحقة والأولى بالرعاية تجوب محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن المعرض مستمر لمدة يومين بالشراكه مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.